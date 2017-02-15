Дзюдоисты с нарушениями слуха встретятся на татами в Тюмени

Чемпионат области среди дзюдоистов с нарушением слуха пройдет в Тюмени в субботу, 18 февраля.
На татами Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" состоятся поединки среди дзюдоистов 1999-2003 годов рождения. Ожидается участие спортсменов из Тюмени, Ишима и Республики Алтай.
Торжественное открытие состязаний состоится в 11:00, с 11:30 начнутся поединки, сообщили в центре "Тюмень-дзюдо".
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