В первом танцевальном турнире на Кубок ТСК "Прибой" участвовали около 590 пар

Около 590 пар, представлявших 31 клуб из 12 городов России, приняли участие в соревнованиях по танцевальному спорту на Кубок ТСК "Прибой", которые состоялись в Тюмени 12 февраля.

Турнир прошел при поддержке Союза танцевального спорта России и Федерации танцевального спорта Тюменской области. Организатором выступили ДМОСО "Федерация массового танцевального спорта города Тюмени" и танцевально-спортивный клуб "Прибой". Главным судьей соревнований стала Елена Колобова из Москвы – судья всероссийской и международной категории WDSF.

"Для меня большая честь присутствовать на этих соревнованиях. Нечасто удается посещать Тюмень, но я знаю, что тюменские спортсмены всегда показывают отличные результаты, и думаю, что сегодня наши юные танцоры выступят на высоком уровне", - отметила Елена Колобова на открытии турнира.

С приветственным словом к участникам соревнований обратилась также президент федерации танцевального спорта Тюменской области, заслуженный тренер Российской Федерации Вера Шерегова. По ее словам, это знаменательное событие, поскольку совсем молодой танцевально-спортивный клуб "Прибой" впервые проводит свой собственный турнир.

"Я хочу поблагодарить коллектив клуба, родителей и спортсменов, руководство школы за организацию, потому что без соревнований невозможно достичь высокого мастерства", - подчеркнула она.

На паркете вместе с соперниками из других клубов и городов выступили и юные тюменские танцоры ТСК "Прибой", они достойно защитили честь региона и завоевали многочисленные награды.

Так, в кубковых соревнованиях категории "Дети 2011 и мл. (полька, вару-вару)" и "Дети 2011 и мл. (W, Cha)" два первых места заняли Андрей Ишимцев и Анастасия Карепова, второе и четвертое места - у Павла Чавыкина и Екатерины Волосач, четвертое и шестое - у Петра Батова и Софьи Лукьяновой.

Иван Плешачков и Кира Дорофеева в категориях "Дети 2008 и мл. (W, S, Cha)" и "Дети 2008 и мл., W, Q, S, Cha" заняли вторые места, в категории "Дети-1 Европейская программа (3 танца) (Е класс)" – пятое место.

Тихон Саенко и София Морозова в категории "Дети 2010 и мл. (W, Cha)" стали третьими. В категории "Дети 2009 и мл. W, S, Cha" третье место у Александра Наливайко и Алены Дерябиной, шестое - у Александра Неподпоясова и Елены Сыкаревой.

В массовом спорте в категории "Дети 2008-2009 (W, S, Cha)" золотых медалей удостоены Снежана Разлуцкая и Юлия Елисеева, Савелия Степанова и Лейла Агаева. "Серебро" досталось Диане Зариповой и Злате Лопаревой, "бронза" - Полине Жуковой и Виктории Шамбазовой.

В категории "Дети 2010-2011, Многоборье (Полька, W, Cha)" золотые медали у Андрея Ишимцева и Анастасии Кареповой, Петра Батова и Софьи Лукьяновой. "Серебро" присудили Сафии Халитовой и Анне Барышниковой, Максиму Чернову и Александре Дубровской, Оксане Фищенко и Полине Васюк, Павлу Чавыкину и Екатерине Волосач. Бронзовые медали у Семена Кравчук и Дарьи Харитоновой.

В категории "Дети 2010-2011 (полька, вару)" золотые медали завоевали пары: Дмитрия Чернова и Екатерины Бембак, Оксаны Фищенко и Полины Васюк; серебряные медали присуждены Ольге Клочковой и Веронике Редозубовой, Софии Хмелевой и Виктории Широковой, Нелли Насибуллиной и Ульяне Кукарской, Ангелине Казанцевой и Кире Аксеновой, Елизавете Марченко и Елизавете Сваволи, Софье Кривощековой и Арине Продан. "Бронза" у Алины Решетниковой и Амелии Шохиной.

В категории "Дети 2012-2013 (полька, вару)" серебряные медали у Геннадия Винокурова и Василисы Стрелиной, Романа Золотых и Софии Передери; бронзовые медали у Дарьи Пересторониной и Дарьи Сорокиной, Елизаветы Чуклиной и Виктории Урих, Валерии Мораускайте и Эвелины Быстрицкой, Елизаветы Миловановой и Дарьи Костиной.

Спонсорами мероприятия выступили ООО НПО "Фундаментстройаркос" и ООО "Меридиан Констракшн".

СДЮСШОР "Прибой" основана в феврале 1964 года. В 2001 году школа получила статус – Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. В 2008 году была реорганизована в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. С 20.11.2015 МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" переименовано в МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" города Тюмени. Спортивная школа имеет в своем распоряжении три современных спортивных комплекса — СК "Прибой", СК "Строймаш", каток "Прибой". Учреждение осуществляет свою деятельность по направлениям: бокс, греко-римская борьба, футбол, тхэквондо, спортивная аэробика, волейбол, баскетбол, художественная гимнастика, фигурное катание на коньках, пауэрлифтинг, регби, гиревой, спортивные танцы (танцевально-спортивный клуб "Прибой" создан 14.01.2016), а также каратэ, модульные программы, айкидо, единоборства, тренажерный зал, аквааэробика, джампинг, английский язык для детей, подготовка детей к школе и другие. С 2009 года директор учреждения – Александр Яковлев.