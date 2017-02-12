Тюменские лыжники поборются за победу в первенстве России

Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров 21-23 лет состоится с 14 по 19 февраля в Сыктывкаре. В состязаниях примут участие 22 тюменских спортсмена, среди них 12 девушек и девять молодых людей.

По данным Федерации лыжных гонок России, всего на соревнованиях выступят 326 лыжников из 48 регионов страны. Тюменские спортсмены имеют неплохие шансы на призовые места. Например, Александр Большунов в начале февраля выиграл первенство мира в США в скиатлоне и индивидуальной гонке, а также стал серебряным призером в спринте. Анна Жеребьятьева на том же первенстве мира завоевала золотую медаль в эстафете.



На турнире в Сыктывкаре спортсмены выступят в индивидуальной гонке классическим стилем, в спринте свободным стилем, а также в эстафете и скиатлоне, пишет "Вcлух.ру".

