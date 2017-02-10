В Тюмени пройдет областной чемпионат по черлидингу

Чемпионат и первенство Тюменской области по черлидингу стартуют в спортивном комплексе "Строймаш" в субботу, 11 февраля, в 12:00.

Состязания пройдут в нескольких возрастных категориях. Самые юные спортсмены (8-11 лет) покажут свое мастерство в дисциплинах чир и чир-данс. Юниоры и юниорки (12-15 лет) поборются за победу в дисциплинах чир, чир-данс, групповые станты и групповые станты-микс.

У мужчин и женщин (16 лет и старше) к ним добавятся партнерские станты. В состязаниях примут участие несколько спортивных клубов, сборные вузов Тюмени, а также школьные команды. Имена победителей объявят к 15:00, их занесут в региональную базу талантливых детей и молодежи в Тюменской области, пишет "Вслyх.рy".

Отметим, что в Тюменской области федерация черлидинга была образована в 2011 году, и у наших спортсменов уже есть успехи. Так, в начале февраля тюменская двойка одержала победу на чемпионате УФО.