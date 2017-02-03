"Лыжня России" объединит более двухсот тюменских семей

Семейные старты пройдут в Тюмени 11 февраля в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2017". Местом проведения мероприятия станет стадион Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ул. Рощинское, шоссе, 2).

Испытать свою выносливость и побороться за места на пьедестале почета выйдут более 200 семей города. Им предстоит преодолеть дистанцию в 1 км. "Эти семейные старты в "Лыжне России" для нас первые. К состязаниям готовимся основательно, много тренируемся, несмотря на то, что семья у нас спортивная – мы с мужем мастера спорта по биатлону, дочь София занимается лыжными гонками в СДЮСШОР № 2. В соревнованиях надеемся на победу, приложим для этого все усилия. Потому что нет ничего прекраснее счастливых лиц детей, их искрящихся глаз, когда им вручают медали!", - рассказала участница предстоящих соревнований Ирина Катаргина.

Семейные старты начнутся сразу после vip-гонки, которая намечена на 12:15, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.