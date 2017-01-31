Баскетбольную площадку в Тюмени обновили до мировых стандартов NBA

При поддержке СИБУРа в Тюменском спорткомплексе "Здоровье" реконструирована спортплощадка для соревнований по баскетболу. Зал оснащен современным оборудованием в соответствии с мировыми стандартами NBA. По мнению губернатора области, это позволит сборной команде области более качественно готовиться к соревнованиям, а также привлечёт к занятиям юных горожан.

В церемонии открытия приняли участие глава региона Владимир Якушев, председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов, вице-президент NBA в России Дэвид Уоттс, Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. Спортсмены сразу проверили удобство площадки, где состоялся показательный матч между баскетболистами Тюменского индустриального университета и сотрудниками СИБУРа. Специальный гость - президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко провел мастер-класс для воспитанников спортшкол области, автограф- и фотосессии.

Баскетбольный зал в Тюмени стал восьмым спортивным объектом, реконструированным в рамках партнерства СИБУРа и NBA, которое направлено на развитие баскетбола в России и поддержку спортивного образа жизни. За два года также модернизированы спортобъекты в Перми, Тольятти, Томске, Воронеже, Тобольске, Нижневартовске и Дзержинске.

"Тринадцать лет, проведенные в NBA, позволили получить самый лучший опыт, который только может быть. Я увидел идеальную картину того, как должен развиваться баскетбол. И очень здорово, что появился такой совместный проект СИБУРа и NBA, позволяющий строить залы, которые могут стать домом как для команд, так и спортшкол. Поддерживать детский спорт необходимо. РФБ и я лично всегда будем участвовать в подобных проектах", - отметил Андрей Кириленко.

Фото предоставлено пресс-службой СИБУРа.