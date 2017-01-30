Тюменские легкоатлеты привезли медали из Волгограда

Тюменские спортсмены Павел Савин и Максим Файзулин стали призерами всероссийских соревнований на Кубок губернатора Волгоградской области, которые прошли в Волгограде в рамках Зимнего легкоатлетического тура.

Как сообщили в тюменском центре спортивной подготовки, Павел Савин стал первым в беге на 400 м, Максим Файзулин взял серебро в беге на 200 м.

В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов со всей страны. Было разыграно 12 комплектов медалей в нескольких дисциплинах: бег на 60, 200, 400 и 1500 метров, прыжки с шестом, в высоту, в длину и тройной прыжок.