Тюменцам предлагают рассказать о своих спортивных успехах

Жители Тюменской области в возрасте от 16 до 44 лет могут рассказать всей стране о своих здоровых увлечениях и спортивных успехах. Для этого нужно принять участие во Всероссийском молодежном интернет-конкурсе "Моя альтернатива".

Телеканал Муз-ТВ, Вести.Ru, ИА "Россия сегодня", радиостанция Спорт-FM "Комсомольская правда", Men’s Health и Общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации" представляют Национальный молодёжный проект "Моя альтернатива". Это главный фест года для тех, кто ведёт активный образ жизни, занимается спортом и знает, что такое настоящий экстрим.

Конкурс пройдет в три этапа. До 19 февраля - сбор заявок и видеороликов о здоровом образе жизни участника, о спорте и увлечениях, которым свойственны соревновательный дух, драйв и стремление к совершенству. С 6 по 26 марта участники открытого интернет-голосования выберут двадцать финалистов. Еще трех назовет конкурсная комиссия. С 19 по 21 апреля пройдет заключительный этап: в московском Гостином дворе участники представят видеоролики на молодежном фестивале "Моя альтернатива". В финале конкурсная комиссия назовет пять победителей, победителей конкурса будут определены конкурсной комиссией, занявшие три первых места получат денежные призы.

Узнать подробности и подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте Лиги здоровья нации.



