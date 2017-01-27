Поклонников лыжного спорта приглашают на первенство города

Чемпионат и первенство города по лыжным гонкам пройдет в Тюмени в ближайшее воскресенье, 29 января. Участниками соревнований, которые стартуют в 11 часов на лыжной базе в лесопарке "Затюменский" (ул. Барнаульская, 17), станут около 200 тюменцев в возрасте от 14 до 70 лет.

Откроют состязания девушки и женщины, им предстоит преодолеть дистанцию в 3 км свободным стилем, после их финиша на трассу выйдут мужчины, чтобы проверить себя на дистанции в 5 км, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

"Очень приятно, что у нас в Тюмени столько поклонников лыжного спорта, чемпионат и первенство города тому подтверждение. Каждый год количество участников только увеличивается, большинство из них выходят на старт ежегодно", – прокомментировал главный судья соревнований Сергей Хухарев.