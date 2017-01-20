Болельщиков приглашают поддержать гонщиков на озере Алебашево

Первый отборочный этап открытого Кубка Пермского края, Свердловской и Тюменской областей по автомобильным трековым гонкам "Трек 400" пройдут в Тюмени на озере Алебашево 21 января 2017 года, пишет газета "Тюмeнская облaсть сeгодня".

Тюменские гонщики ждут, что болельщики придут поддержать команду вне зависимости от погоды. Тем более что для зрителей вход бесплатный. Торжественная церемония открытия гоночных соревнований назначена на 12 часов.

Отметим, это первые официальные автомобильные гонки в России в 2017 году. Соревнования пройдут в зачетных группах "А-1600" и "Д2-Классика".