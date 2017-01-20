В Тюмени пройдут поединки по дзюдо среди студентов

Поединки среди дзюдоистов в рамках двенадцатой спартакиады вузов региона пройдут 21 января в центре "Тюмень-дзюдо".

В соревнованиях примут участие лучшие представители ишимского и тобольского пединститутов, тобольского индустриального университета, государственного аграрного университета Северного Зауралья, тюменской медакадемии, ТюмГУ и тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Спортсмены сразятся в весовых категориях до 60, 66, 73, 81, 90, 100, и свыше 100 кг среди мужчин; до 48, 52, 57, 63, 70, 78, и свыше 78 кг среди женщин.

Торжественное открытие мероприятия намечено на 11 часов, поединки начнутся в 11:15. По окончании предварительных встреч состоятся финальные поединки и награждение.