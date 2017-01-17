Тюменские легкоатлеты привезли медали с чемпионата УрФО

16:50 17 января 2017
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academialonglife.com.br
| Фото: academialonglife.com.br

Представитель Тюменской области Роман Созонов занял первое место в беге на дистанции 60 метров в рамках чемпионата Уральского федерального округа по легкой атлетике в Челябинске. Еще один тюменский легкоатлет Даниил Баганов выиграл серебро в беге на 2000 м с препятствиями.

Как сообщили в центре спортивной подготовки, в 2016 году Даниил Баганов стал двукратным победителем и бронзовым призером чемпионата Европы по легкой атлетике среди глухих и слабослышащих спортсменов и вошел в число лауреатов областного конкурса "Спортивная элита" в номинации "Преодоление – лучший спортсмен с ограниченными физическими возможностями".

Теги: Челябинск , награды , чемпионат , легкая атлетика
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