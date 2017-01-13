В Тюмени прошел традиционный турнир по мини-футболу памяти Владимира Минеева

Фото пресс-службы пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области

Двадцатый турнир по мини-футболу, посвященный памяти сотрудника РУФСБ России по Тюменской области Владимира Минеева, погибшего в 1996 году в Чеченской Республике при исполнении служебного долга, прошел в Тюмени 12-13 января.

Как сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области, в соревновании участвовали представители территориальных управлений ФСБ России, дислоцированных в Уральском федеральном округе, а также команды Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, ветеранов тюменского Управления и средств массовой информации Тюменской области.

В этом году главный приз завоевали представители Управления ФСБ России по Свердловской области. Второе место заняла дружина Управления ФСБ России по Курганской области. "Бронзу" взяли хозяева турнира - сотрудники Регионального управления ФСБ России по Тюменской области.

Напомним, что указом президента России за проявленные в боевой обстановке стойкость, героизм и высокое самообладание тюменский чекист посмертно награжден орденом Мужества. Его именем названа одна из улиц Тюмени.