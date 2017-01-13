Начинающие хоккеисты поборются за "Золотую шайбу"

Ежегодные городские соревнования по хоккею на призы клуба "Золотая шайба" пройдут в Тюмени с 14 по 29 января. Участниками турнира станут любительские дворовые команды среди юношей в возрасте от 10 до 15 лет.

Турнир пройдет в два этапа. Команды, занявшие в окружных соревнованиях первое и второе места, пройдут во второй этап – городской. Завершатся состязания финальными матчами, которые запланированы на 28 и 29 января на хоккейном корте ДЮСШ "Водник" (Судоремонтная, 2Б). Команды-победители городского этапа примут участие в областных соревнованиях юных хоккеистов на призы клуба "Золотая шайба".

Заявки на участие принимаются до 14 января включительно. Уточнить информацию можно по телефону: 8-904-494-34-11, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.