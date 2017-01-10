В Тюмени пройдет городской чемпионат по классическим шахматам

Традиционный чемпионат города по классическим шахматам пройдет в Тюмени с 13 по 3 февраля. Местом проведения мероприятия станет городской шахматный клуб (Червишевский тракт, 72а/1).

Соревнования пройдут по правилам ФИДЕ по швейцарской системе в 9 туров. Расписание игр будет следующим: 13, 20 и 27 января начало в 17.30, а 14, 15, 21, 22, 28 и 29 января – в 12.00.

Чемпионат обещает собрать более 80 шахматистов в возрасте от 18 лет и старше. Среди них юниоры, члены сборных команд Тюмени и области, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.