Спортивный проект "Единство наций" объединил более 400 тюменцев

Более 400 человек и 17 команд приняли участие в проекте "Единство наций", который прошел в Тюмени в 2016 году и включал ряд спортивных мероприятий по разным видам спорта.

В частности, прошли турниры по футболу, волейболу, настольному теннису, бильярду, боулингу. Каждый раз семейные команды выходили на поле боя и сражались за каждый бал, который приближал их к победе.

Проект завершился декабре минувшего года турниром по волейболу среди смешанных команд. Победители были награждены дипломами и получили памятные призы, пишут "Аргyменты и Фaкты в Зaпадной Cибири".

Главной интригой мероприятия стал кубок, который предназначался победителю всего проекта, той команде, которая заработала больше всех баллов по итогам всех игр в течении всего года. На него претендовали 3 сильнейших команды, которые вырвались вперед и бок о бок шли вместе, но всё же, с разницей в 2 балла, победителем городского проекта стала команда ДЮЦ "Старт".