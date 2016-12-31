Как научить ребенка стоять на лыжах – советы родителям

В предстоящие новогодние праздники погода обещает быть благоприятной для занятий зимними видами спорта. Одним из самых доступных является катание на лыжах, но не все родители знают, что учиться на них кататься нужно по правилам, пишет "МегаТюмень".

Маленьким спортсменам не просто освоиться с непривычным для них ощущением тяжести лыж, их скольжения на снегу. Поэтому первые движения ребенка – постоять на лыжах, присесть, поочередно поднять одну и другую ногу с лыжей, поставить на снег, попытаться пройти ступающим шагом.

"Затем задания усложняются и дети начинают выполнять прыжки на двух ногах с продвижением вперед, прыжки с поворотом лыж вправо – влево, прыжки с поворотом на 180 и с сохранением равновесия, прыжки в высоту с подтягиванием колен к груди – "Кенгуру", прыжки на одной ноге с сохранением равновесия на одной лыже, - рассказал инструктор по физической культуре Иван Сайферт. - Далее должна быть постановка одной лыжи параллельно туловищу впереди с сохранением равновесия. Отведение одной лыжи назад так, чтобы она касалась снега только носком".