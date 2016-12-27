Юных тюменцев бесплатно обучат основам фигурного катания

Проект под названием "Фигурное катание для детей" стартует на ледовой площадке по адресу: ул. Максима Горького, 68 корпус 3. Юных горожан старше 5 лет ждут на занятия 27 декабря, 11, 13, 17, 19, 23, 25 и 31 января с 19 до 20 часов.

Умению стоять на коньках, а также выполнять элементы обучит опытный тренер с многолетним стажем педагогической работы Вера Ларионова. В связи с тем, что занятия проводятся на открытом воздухе, обязательным условием является темпера воздуха не ниже 20 градусов мороза, уточнили в городском многопрофильном центре.

Также на территории города работают множество муниципальных ледовых площадок и хоккейных кортов, доступ на которые абсолютно свободный. Ознакомиться с их расположением можно на следующих ресурсах: на портале "Тюмень – наш дом" во вкладке "ЗИМА", на сайте городского департамента по спорту и молодежной политике, в группе "Катки Тюмень Freeskatingtmn" в соцсети ВКонтакте.