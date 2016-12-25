В Тюмени состоялся первый этап RDS УРАЛ ICE MATSURI

В Тюмени на ледовом автодроме "Культ льда" озера Алебашево 24 декабря прошло открытие зимнего сезона "Российской Дрифт Серии – Урал". Это был первый из пяти этапов состязаний.
В прошлом году на первый этап заявилось 48 человек, а в сезоне 2016 года за пять этапов приняли участие 76 человек. В этот раз планируется установить рекорд по количеству участников, а также расширить географию участников. Так, в первом этапе соревновались не только тюменцы и жители городов юга области, но и гости из Югры, Екатеринбурга, Кургана. Среди участников мужчин есть и одна женщина - Анастасия Арзамасцева на ВАЗ из Екатеринбурга.
Организаторы отмечают, что интерес к дисциплине "дрифт" растет среди зрителей с каждым годом. Все больше горожан приходят посмотреть на зрелищные заезды и поддержать пилотов, пишет "Вслуx.ру".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru