В Тюмени состоялся первый этап RDS УРАЛ ICE MATSURI

Группа RDS Урал Ice Matsuri "ВКонтакте"

В Тюмени на ледовом автодроме "Культ льда" озера Алебашево 24 декабря прошло открытие зимнего сезона "Российской Дрифт Серии – Урал". Это был первый из пяти этапов состязаний.

В прошлом году на первый этап заявилось 48 человек, а в сезоне 2016 года за пять этапов приняли участие 76 человек. В этот раз планируется установить рекорд по количеству участников, а также расширить географию участников. Так, в первом этапе соревновались не только тюменцы и жители городов юга области, но и гости из Югры, Екатеринбурга, Кургана. Среди участников мужчин есть и одна женщина - Анастасия Арзамасцева на ВАЗ из Екатеринбурга.

Организаторы отмечают, что интерес к дисциплине "дрифт" растет среди зрителей с каждым годом. Все больше горожан приходят посмотреть на зрелищные заезды и поддержать пилотов, пишет "Вслуx.ру".