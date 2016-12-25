Ветераны тюменского хоккея встречаются на льду

Традиционный турнир между клубами ветеранов хоккея проходит в Тюмени 25 декабря. В матчах участвуют четыре команды, представляющие Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, Ишим.

Как рассказал заместитель председателя Тюменской областной общественной организации "Федерация хоккея" Владимир Мясников, в спортивном турнире не смогли принять участие команды из некоторых муниципальных районов из-за непростых погодных условий. Тем не менее, зрители увидят на льду прославленных мастеров прошлых лет – Павла Плотникова, Константина Одегова, Юрия Кошлакова и других. В рамках мероприятия состоится награждение заслуженных спортсменов, в разные годы выступавших за тюменские хоккейные дружины, пишет "Вcлух.ру".