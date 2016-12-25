Викуловские школьники постигли основы Бу-дзюцу Хикан

Школьники из Викуловского, Сорокинского района и Ишима поучаствовали в семинаре по боевым искусствам и межрайонной аттестации на международные разряды по направлению Бу-дзюцу Хикан. Среди спортсменов была не только мальчики, но и девочки.

После аттестации участникам присвоили очередные разряды боевых искусств и выдали дипломы международного образца на право ношения пояса, пишет "Мeгатюмень".

Бу-дзюцу Хикан - это синтез японского боевого искусства и буддийской йоги, одна из древних форм боевого искусства, мастера которого в совершенстве владеют ударной и бросковой техникой, которые распространены в каратэ-до, дзюдо, айкидо. В чистом виде это направление сохранилось лишь в Тибете, Японии и Китае.