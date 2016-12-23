В Тюмени выступят лучшие танцевальные пары города

Открытые чемпионаты и первенства города по спортивным танцам и танцевальному спорту среди ансамблей по пяти возрастным категориям пройдут 24 октября на базе центра "Тюмень-Дзюдо" (ул. Гнаровской, 1). Начало соревнований в 10 часов.

На паркете выступят представители 20 танцевальных школ и клубов Тюмени, всего порядка 1 500 человек. Участие в соревнованиях примут как начинающие танцоры, так и опытные спортсмены - призеры чемпионатов Уральского федерального округа и официальных соревнований Союза танцевального спорта России.

Соревнующиеся пары и ансамбли будут разбиты на пять блоков, в зависимости от возраста и уровня профессионального мастерства спортсменов. Каждая возрастная группа представит судьям свою программу. После завершения каждого из блоков будет проходить награждение победителей и призеров, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.