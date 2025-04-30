Как поликлиники и больницы Тюменской области будут работать в праздники?

Часы работы медицинских учреждений в майские праздники скорректированы. Экстренную медицинскую помощь можно получить круглосуточно, сообщили в депздраве ТО.

Прием пациентов, работа прививочного, перевязочного и процедурного кабинетов, проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации как общей, так и углубленной для взрослого населения 2, 3, 8 и 10 мая с 08:00 до 16:00.

Отделения неотложной медицинской помощи: с 1 по 11 мая с 08:00 до 20:00. (заявку на вызов на дом - до 19:30).

В ОКБ №2 оказание плановой травматологической помощи 3 и 10 мая с с 08:00 до 14:00.

Областная стоматологическая поликлиника (Ватутина, д.2) работает круглосуточно.

Оказание плановой онкологической помощи 2, 3 и 10 мая с 08:00 до 14:00:

➖Областные больницы №№ 3, 4, 12, 11, 19.

➖Поликлиники в Тюмени №№8, 5. Медицинский город.

Оказание плановой медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией 3 и 10 мая с 08:00 до 15:00:

➖Центр профилактики и борьбы со СПИД, в том числе филиалы в Тобольске и Ишиме.

Оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях пациентам с кожными и венерическими заболеваниями 3 и 10 мая с 08:00 до 15:00:

➖Областной кожно-венерологический диспансер, в том числе филиалы в Тобольске и Ишиме.

Оказание плановой фтизиатрической помощи в Областном клиническом фтизиопульмонологическом центре 3 мая с 08:00 до 15:00.

Оказание плановой наркологической помощи в Областном наркологическом диспансере 3 и 10 мая

с 09:00 до 13:00, 8 мая с 08:00 до 18:00.

Оказание плановой психиатрической помощи в Областной клинической психиатрической больнице (ул. Червишевский тракт, д.5/1 и ул. Герцена, д. 74) 3 и 10 мая с 09:00 до 13:00.

Оказание плановой медицинской помощи 3 и 10 мая с 09:00 до 13:00:

➖Областная клиническая больница №1

➖Консультативная поликлиника №1 (ул. Котовского, д. 55)

➖ Консультативная

поликлиника №2 (ул. Юрия Семовских, д.10).

Детский консультативно-диагностический центр (ул. Котовского, 55 к. 4) будет работать 2, 3 и 10 мая. с 09:00 до 13:00.

Экстренная медицинская помощь оказывается круглосуточно. Номер 03 или 112.