В Тюменской области готовятся к похолоданию до -30

В Тюменской области ожидается похолодание до -30°, мокрый снег, гололед, сообщает информцентр ТО.

11 марта — ночью и утром местами изморозь. Температура ночью -18..-23°, в Уватском районе -25..-30°, днем -5..-10°, местами -10, -15°.

12 марта — без существенных осадков. Ночью -20..-25°, в западных районах -13..-18°, днем +2..-3°.

13 марта — небольшие осадки, в Уватском районе ожидается снег, мокрый снег, дождь, местами гололедные явления. Температура ночью -0..-5°, местами -5..-10°, днем +0..+5°, на дорогах гололедица.

На федеральных трассах Тюменской области:ведется круглосуточное дежурство дорожной техники и патрулирование автодорог; подрядные организации "Уралуправтодора" проводят превентивную обработку для предотвращения гололеда.