В Тюменской области 5 марта для проверки систем оповещения включат сирены

13:11 26 февраля 2025
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5 марта с 10.40 до 10:45 местного времени будет проводиться техническая проверка работоспособности Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с элементами Комплексной системы экстренного оповещения населения Тюменской области.

Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны или чрезвычайной ситуации "Внимание всем!". По каналам телевидения "Россия-1", "Россия-24" и по радио "Маяк", "Радио Россия", "Вести FM" дикторы радио и телевидения передадут информацию о произошедшей ситуации, рекомендации для населения по действиям в данной ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны.

Услышав сигнал, необходимо включить средства радио или телевещания и прослушать сообщение местных органов власти или органов управления по делам ГО и ЧС. Соблюдайте спокойствие.

 

 

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