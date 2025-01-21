В Бердюжском районе ограничили проезд по федеральной трассе в сторону Ишима

10:42 21 января 2025
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В связи со сложными погодными и дорожными  условиями с 10.30 до 12.00 ограничено движение для пассажирского и большегрузного транспорта  на участке федеральной автодороги "Иртыш" подъезд к городу Ишиму Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск с 479-го по 495-й километры в Бердюжском районе Тюменской области .

На автодороге работает дополнительный наряд ДПС. Автоинспекторы формируют колонны по 5-7 автомобилей и пропускают их через определенный период времени, пояснили ситуацию в областной ГАИ.

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