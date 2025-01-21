В Тюменской области начали ограничивать проезд транспорта по опасным участкам дорог

В ночь на 21 января движение большегрузного и пассажирского транспорта было ограничено на два часа на участках трасс Тюмень-Омск и Челябинск-Курган-Омск -Новосибирск из-за образовавшегося гололеда. Такая практика в регионе введена в прошлом году, в нынешнюю зиму это было первое ограничение.

"Погодные и дорожные условия заставляют вводить ограничительные меры для отдельных категорий автотранспорта, чтобы обеспечить безопасность участников движения. Вчера вечером в первый раз за эту зиму на два часа вводилось временное ограничение движения для пассажирского и большегрузного транспорта на двух участках федеральных автодорог в Ишимском районе, за это время дорожные службы обработали скользкие участки и устранили пленку стекловидного льда", - сообщил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Сотрудники Госавтоинспекции сейчас продолжают работу на опасных участках федеральных трасс во взаимодействии с дорожными службами, в случае выявления повышенной скользкости будет решаться вопрос о введении временного ограничения движения на том или ином участке дорог.

Госавтоинспекция Тюменской области в связи со сложными погодными условиями, рекомендует водителям сбавить скорость, учитывать дорожные условия и видимость. Из-за снегопада и метели видимость ограничена как для водителей, так и для пешеходов.

Пожилым людям и водителям-новичкам, семьям с детьми рекомендовано ограничить поездки по загородным дорогам.