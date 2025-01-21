Полутвердые сыры местного производства пользуются особой любовью потребителей

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

20 января отмечают вкусный праздник – Всемирный день любителей сыра. Этот продукт, любимый многими, не только вкусен, но и полезен. Однако его разнообразие в магазинах только растет, и порой потребителю сложно сделать правильный выбор. Тем не менее, из года в год неизменной популярностью пользуются полутвердые сыры, в их числе – "Голландский" и "Пошехонский". Именно такие сыры вот уже более 12 лет производит компания "Золотые луга" на Новолоктинском сыродельном заводе в Ишимском районе.

Как сообщает Роспотребнадзор, "сыр" – молочный продукт или молочный составной продукт, произведенный из молока, молочных продуктов и (или) побочных продуктов переработки молока с использованием или без использования специальных заквасок. В ином случае это будет лишь сырный продукт. Натуральный сыр содержит большое количество (20-30%) легкоусвояемого молочного белка, витаминов, таких как А, Е, D, С, витамины группы В, РР, а также большое количество полезных элементов: железо, калий, кальций, магний, медь, марганец, натрий, фосфор, цинк.

Сыр способствует укреплению иммунитета, улучшает работу нервной системы и пищеварения, повышает работоспособность.

Конечно, как и любой продукт, сыр нужно употреблять в меру. Рекомендуемая суточная норма – 50-70 граммов. Сыр отлично сочетается с фруктами, овощами, хлебом, орехами. Его можно добавлять в салаты, супы, горячие блюда или просто наслаждаться его вкусом в качестве самостоятельной закуски.

Приобретая сыр в магазине, необходимо внимательно изучить состав продукта на этикетке. В нем могут быть сырое коровье молоко исключительно высшего и первого сорта, сырое обезжиренное молоко; сырые сливки; соль поваренную пищевую; бактериальные закваски и концентраты молочно-кислых бактерий; натуральные красители. Как понять, что сыр хорошего качества? На разрезе сыр должен иметь ровный рисунок, не должно быть трещин и неровностей. Корка ровная, тонкая, без повреждений, покрытая полимерной пленкой. Аромат – сырный, сладковато-пряный, либо слегка кисловатый. Ни в коем случае не прогорклый, тухлый, сальный. Недопустимо наличие плесени, за исключением специальных сортов.

Популярные сыры "Голландский" и "Пошехонский" торговой марки "Золотые луга" изготавливают исключительно из молока высшего сорта, без растительных жиров и консервантов. Переработка проводится по классической (советской) технологии в соответствии с требованиями стандарта. На предприятии уверены: процесс производства – это настоящее искусство, требующее времени, внимания и строгого соблюдения всех этапов.

Производственный цикл проходит в несколько этапов. Сначала ведётся тщательный отбор сырья: молоко используют только высшего сорта, оно проверятся на сыропригодность в течение трёх суток. Полученным сырьем наполняют ванны для варки, этот процесс продолжается до формирования сырного зерна. Далее сырное зерно прессуется в пласт, который нарезается и укладывается в формы. Формы помещают под пресс и опускают в солильные бассейны.

На следующем этапе формы сушатся и перемещаются в специальные помещения. При изготовлении сыра используется традиционная методика: созревание продукта в течение месяца в особых температурных условиях, влажности и света. Все это время за ним наблюдают и ухаживают специалисты предприятия.

Созревший сыр взвешивается, покрывается специальным покрытием и отправляется на склад готовой продукции, а оттуда – в филиалы продаж.

Каждый вид сыра имеет свои вкусовые особенности. Выраженный, кисловатый и слегка пряный вкус "пошехонского" потребители любят сочетать в различных сэндвичах. Голландский сыр – более твёрдый, имеет сладковатый и солоноватый привкус. Универсален в применении. А убедиться в качестве и натуральности сыра можно благодаря специальной маркировке, нанесённой на упаковку. Достаточно отсканировать код в мобильном приложении "Честный знак".

Чтобы сыр дольше оставался свежим и вкусным, храните его в холодильнике при температуре от +2°C до +6°C, завернутым в пергаментную бумагу или пищевую пленку.