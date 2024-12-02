На тюменских дорогах ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности на федеральных трассах, проходящих по территориям Тюменской области и Югры, вводится со 2 декабря из-за ожидающихся снегопадов.
"Со 2 декабря вводится режим повышенной готовности на территориях Тюменской области и ХМАО ввиду осадков в виде умеренного и сильного снега, которые продлятся до 6 декабря. Температура в эти дни будет около нуля", - предупреждает Уралуправтодор.
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