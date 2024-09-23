На улицах Ленина и Республики в Тюмени восстановили прежние схемы движения

Фото ГАИ ТО

Движение транспорта по улице Ленина в Тюмени открыли 22 сентября, в связи с этим по улице Республики движение организовано в прежнем одностороннем режиме, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В этот строительный сезон на улице Ленина проведена реконструкция участка улично-дорожной сети по улице Ленина от улицы Республики до улицы Челюскинцев, в следующем году ремонт продолжится от улицы Челюскинцев до улицы Первомайской.