На трех участках трассы Тюмень-Омск ввели реверс

Реверсивное движение на участках федеральной трассы Тюмень-Омск введено из-за проведения дорожных работ на автодороге Р-402, сообщает ФКУ "Уралуправтодор":

Ограничения действуют с 115 – 117 км в Заводоуковском городском округе, с 175 по 178 км в Омутинском районе и с 375 по 376 км в Абатском районе.

Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. Актуальная информация по телефону 8-800-200-63-06.