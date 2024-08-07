На 4 участках трассы Тюмень-Омск — ограничено движение

На автодороге Р-402 ведутся дорожные работы, сообщает ФКУ "Уралуправтодор": движение по одной полосе в направлении Тюмени и Омска — с 79 по 89 км (Ялуторовский район, Заводоуковский городской округ); движение по одной полосе — на 84 км (Заводоуковский городской округ); реверсивное движение — на 152 км (Омутинский район).
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