На автодороге Тюмень-Боровский-Богандинский увеличили скорость движения

19:01 06 августа 2024
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С 7 августа на участке автомобильной дороги Тюмень-Боровский-Богандинский между улицами Пермякова и Теплотехников изменено ограничение максимальной скорости до 90 км/ч, сообщает Главное управление строительства Тюменской области. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения установлены соответствующие дорожные знаки, информирующие об изменении скоростного режима. Просим автолюбителей обращать внимание на знаки и соблюдать установленные правила, чтобы избежать опасных ситуаций на дороге.

Ограничение начнёт действовать с 09:00 7 августа. Повышение средней скорости согласовано с Госавтоинспекцией Тюменской области. Пересмотреть скоростной режим удалось благодаря снижению числа ДТП на данном участке автодороги, отметили в управлении.

Теги: безопасность дорожного движения , дороги
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