Тюменцам в ближайшие дни обещают жару, грозы и порывистый ветер

4 июля ночью — ветер южный, 2-7 м/с, температура воздуха +14...+16 °С, днем — кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 6-11 м/с, при грозе порывы до 15-18 м/с, температура воздуха +28...+30 °С; 5 июля ночью — небольшой дождь, ветер западный, 4-9 м/с, температура воздуха +18...+20 °С, днём — кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы до 15-18 м/с, температура воздуха +28...+30 °С.

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