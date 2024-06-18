Участок улицы Профсоюзной в Тюмени закроют для проезда на пять дней

В Тюмени перекроют участок дороги по улице Профсоюзной в районе пересечения с улицей 50 лет Октября с 21 по 25 июня, это необходимо в связи с реконструкцией трубопровода тепловой сети.
Схемы объезда: ул. 50 лет Октября, ул. Осипенко, ул. Немцова.
Автобусы также будут следовать в объезд. Изменения в движении коснутся маршрутов №№ 4, 4д, 8, 18, 22, 23, 31, 36, 36к, 39, 65, 83, 143, 148.
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