Участки дорог на трех улицах в центре Тюмени перекроют до 10 июня

10:30 13 мая 2024
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Движение транспорта из-за реконструкции теплотрассы будет запрещено по участкам дорог на улицах Советская, Орджоникидзе и Елецкая. 

В связи с реконструкцией трубопровода тепловой сети планируется
прекратить движение по ул. Советской от дома № 84 до ул. Орджоникидзе – с 18 мая по 10 июня; по ул. Советской от дома № 61 до дома № 84 и по ул. Орджоникидзе с 21 мая по 10 июня; по ул. Елецкой от ул. Орджоникидзе до ул. Свердлова  - с
21 мая по 10 июня. Объехать закрытие участки можно по улицам Профсоюзная и Хохрякова, сообщает д епартамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. 

Теги: администрация Тюмени , ограничение движения , ремонт
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