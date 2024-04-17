В Казанском районе закрыли участок дороги на Сладковский район из-за подтопления

Во вторник, 16 апреля, с 13.00 из-за выхода воды на проезжую часть ограничено движение транспорта на региональной автодороге Ильинка - Афонькино -Усово - Сладково в Казанском районе, сообщает УМВД по ТО.

Инспекторы специализированного взвода полка дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции проводят с участниками движения разъяснительную работу об опасности проезда на территории, где вода превысила критическую отметку.