В Казанском районе закрыли участок дороги на Сладковский район из-за подтопления

Во вторник, 16 апреля, с 13.00 из-за выхода воды на проезжую часть ограничено движение транспорта на региональной автодороге Ильинка - Афонькино -Усово - Сладково в Казанском районе, сообщает УМВД по ТО.
Инспекторы специализированного взвода полка дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции проводят с участниками движения разъяснительную работу об опасности проезда на территории, где вода превысила критическую отметку.
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