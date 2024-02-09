На трассах Тюменской области из-за снегопада ухудшилась обстановка

08:17 09 февраля 2024
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На трассах Тюменской области ухудшились погодные условия из-за снегопада. Автоинспекторы призывают водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. 

"Метель на федеральной трассе Тюмень-Омск под Ялуторовском. Сильный боковой ветер. Сейчас наряды ДПС несут службу на всех пяти федеральных автодорогах Тюменской области. Обстановка контролируемая. В случае ухудшения погоды и дорожных условий будут выставлены дополнительные наряды Госавтоинспекции на опасные участки трасс",  - сообщает ГИБДД ТО.

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