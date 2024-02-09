На трассах Тюменской области из-за снегопада ухудшилась обстановка

На трассах Тюменской области ухудшились погодные условия из-за снегопада. Автоинспекторы призывают водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

"Метель на федеральной трассе Тюмень-Омск под Ялуторовском. Сильный боковой ветер. Сейчас наряды ДПС несут службу на всех пяти федеральных автодорогах Тюменской области. Обстановка контролируемая. В случае ухудшения погоды и дорожных условий будут выставлены дополнительные наряды Госавтоинспекции на опасные участки трасс", - сообщает ГИБДД ТО.