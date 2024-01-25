Трассу Тюмень – Омск в Ялуторовском районе ночью дважды перекроют на полчаса

16:00 25 января 2024
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На федеральной трассе Тюмень – Омск в Ялуторовском районе в ночь на 26 января дважды перекроют движение для установки металлических конструкций над проезжей частью.

Проезд на 73 километре автодороги Р-402 будет закрыт:
25 января — с 23:00 до 23:30.
26 января — с 00:30 до 01:00.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06.

Теги: ограничение движения , федеральная трасса , Ялуторовский район
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