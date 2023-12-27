ГИБДД: обстановка на трассе Тюмень-Омск остается сложной

08:40 27 декабря 2023
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Обстановка на федеральной автодороге Тюмень-Омск остается сложной: небольшой снег, сильный порывистый ветер. С утра на ней дежурят дополнительные наряды из числа сотрудников различных служб Госавтоинспекции, сообщили в ГИБДД ТО.

Допнаряды ДПС контролируют движение на автодороге в Абатском, Ишимском, Омутинском, Ялутрровском, Тюменском районах, Голышмановском и Заводоуковском ГО. Водителей просят минимизировать поездки и не нарушать скоростной режим.

В ночное время ДТП на трассах и в населенных пунктах Тюменской области не зарегистрировано.

Теги: ГИБДД Тюменской области
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