ГИБДД: обстановка на трассе Тюмень-Омск остается сложной

Обстановка на федеральной автодороге Тюмень-Омск остается сложной: небольшой снег, сильный порывистый ветер. С утра на ней дежурят дополнительные наряды из числа сотрудников различных служб Госавтоинспекции, сообщили в ГИБДД ТО.

Допнаряды ДПС контролируют движение на автодороге в Абатском, Ишимском, Омутинском, Ялутрровском, Тюменском районах, Голышмановском и Заводоуковском ГО. Водителей просят минимизировать поездки и не нарушать скоростной режим.

В ночное время ДТП на трассах и в населенных пунктах Тюменской области не зарегистрировано.