Тюменская ГИБДД рекомендует отказаться от поездок по региональным и федеральным трассам

Госавтоинспекция рекомендует минимизировать загородные поездки, поездки по федеральным автодорогам Тюменской области в связи со сложными погодными условиями.
Сейчас автоинспекторы несут службу во взаимодействии с дорожными организациями, сотрудники дорожного надзора контролируют обработку проезжей части противогололедными средствами. В случае необходимости движение на опасных участках, где образуется лед на проезжей части и повышенная скользкость, будет ограничено, сообщает пресс-служба ГИБДД ТО.
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