Тюменская ГИБДД рекомендует отказаться от поездок по региональным и федеральным трассам

Госавтоинспекция рекомендует минимизировать загородные поездки, поездки по федеральным автодорогам Тюменской области в связи со сложными погодными условиями.

Сейчас автоинспекторы несут службу во взаимодействии с дорожными организациями, сотрудники дорожного надзора контролируют обработку проезжей части противогололедными средствами. В случае необходимости движение на опасных участках, где образуется лед на проезжей части и повышенная скользкость, будет ограничено, сообщает пресс-служба ГИБДД ТО.