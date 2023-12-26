Тюменская ГИБДД рекомендует отказаться от поездок по региональным и федеральным трассам

09:36 26 декабря 2023
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Госавтоинспекция рекомендует минимизировать загородные поездки, поездки по федеральным автодорогам Тюменской области в связи со сложными погодными условиями.

Сейчас автоинспекторы несут службу во взаимодействии с дорожными организациями, сотрудники дорожного надзора контролируют обработку проезжей части противогололедными средствами. В случае необходимости движение на опасных участках, где образуется лед на проезжей части и повышенная скользкость, будет ограничено, сообщает пресс-служба ГИБДД ТО.

Теги: безопасность дорожного движения , ГИБДД Тюменской области
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