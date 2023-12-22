Как питание влияет на здоровье глаз?

Фото пресс-службы Областного офтальмологического диспансера

Правильное, хорошо сбалансированное питание важно для здоровья организма в целом, но также влияет на орган, который, казалось бы, не имеет ничего общего с пищеварением, – это наши глаза. Употребление в пищу продуктов, содержащих необходимое количество питательных веществ, – один из самых простых способов бороться с ухудшением зрения.

В рамках Недели здорового питания врачи Тюменского областного офтальмологического диспансера поделились, какие продукты нужны для поддержания зоркости, профилактики офтальмологических заболеваний, а также при наличии патологий органа зрения.

"В детстве "для хорошего зрения" нам рекомендовали есть морковку и чернику – и это вполне обосновано. Бета-каротин, содержащийся в моркови и других продуктах оранжевого цвета, – природный антиоксидант и один из самых эффективных каротиноидов провитамина А. В свежей чернике содержится лютеин, этот пигмент также помогает сохранить зрение. Для предотвращения заболеваний органа зрения необходимо не просто употреблять отдельные продукты, а придерживаться принципов рационального питания в целом, регулярно посещать врача-офтальмолога, выполнять его рекомендации, при необходимости – корректировать образ жизни и питания", – отмечает заведующий сектором по контролю качества медицинской помощи и медицинской статистики офтальмологического диспансера, врач-офтальмолог высшей категории Ирина Немцова.

В топ продуктов для здоровья глаз входит шпинат – в нем присутствует лютеин, а также витамины А, С, Е, К, В2, В6 и микроэлементы: медь, цинк, фосфор, калий, магний, белок и жирные кислоты. Еще один "суперпродукт" – фасоль, она помогает витамину А проникнуть из печени прямо в сетчатку глаза, вырабатывая меланин – он защищает от ультрафиолетовых лучей, помогает лучше видеть в темноте.

Лютеин, необходимый для профилактики возрастной макулярной дегенерации, содержится в брокколи, брюссельской капусте, черной смородине, помидорах, моркови, тыкве и кабачках. Еще одно вещество полезное для сетчатки глаза – это зеаксантин. Содержится в продуктах желтого цвета: кукурузе, персиках, манго.

Рыба богата ненасыщенными жирными кислотами, которые способствуют поддержанию здоровья сосудов глазного дна, снижают риск развития глазных заболеваний — катаракты и глаукомы. А яйца – ценный источник лецитина, полезный для сетчатки. Витамин С в цитрусовых укрепляет стенки сосудов.

"Не стоит злоупотреблять простыми углеводами: мучные изделия и сладости способствуют развитию сахарного диабета, при котором возникают осложнения в виде заболеваний зрительных органов. Избыток кофеина дурно влияет на сердечно-сосудистую систему и, как следствие, на кровоснабжение глаз. Конечно, следует отказаться от вредных привычек – алкоголь и никотин оказывают негативное воздействие на многие органы", - добавила Ирина Немцова.

Для здоровья глаз также важно соблюдать зрительную нагрузку, больше двигаться и бывать на свежем воздухе, носить солнцезащитные очки, регулярно посещать врача-офтальмолога.