В Увате открыли ледовую переправу через Иртыш

Сегодня 7 декабря принято решение о запуске автомобильного сообщения на переправе через р. Иртыш в селе Уват. Этому предшествовало обследование объекта комиссией в составе представителей ГКУ ТО "Управление автомобильных дорог", ГИБДД, администрации Уватского района и подрядной организации.
Для движения доступна основная полоса протяженностью 712 метров и шириной 25 метров. Продолжается намораживание резервной полосы.
Толщина льда на переправе составляет от 30 до 50 см, что позволяет открыть доступ для движения автомобилей массой до 3 тонн.
Для пешеходов обустроена отдельная дорожка шириной 3 метра, огороженная светоотражающими элементами. На переправе установлены пункты обогрева для ожидания пассажиров на правом и левом берегу, размещены инвентарь для оказания помощи утопающему, запасы противогололёдных материалов и информационные знаки.
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