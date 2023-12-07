В Увате открыли ледовую переправу через Иртыш

Сегодня 7 декабря принято решение о запуске автомобильного сообщения на переправе через р. Иртыш в селе Уват. Этому предшествовало обследование объекта комиссией в составе представителей ГКУ ТО "Управление автомобильных дорог", ГИБДД, администрации Уватского района и подрядной организации.

Для движения доступна основная полоса протяженностью 712 метров и шириной 25 метров. Продолжается намораживание резервной полосы.

Толщина льда на переправе составляет от 30 до 50 см, что позволяет открыть доступ для движения автомобилей массой до 3 тонн.

Для пешеходов обустроена отдельная дорожка шириной 3 метра, огороженная светоотражающими элементами. На переправе установлены пункты обогрева для ожидания пассажиров на правом и левом берегу, размещены инвентарь для оказания помощи утопающему, запасы противогололёдных материалов и информационные знаки.