Пациенты с сахарным диабетом входят в зону риска по офтальмологическим заболеваниям

Фото пресс-службы Областного офтальмологического диспансера

Сахарный диабет – это хроническое заболевание, связанное со сбоем в процессе усвоения глюкозы. Болезнь может сопровождаться неприятными симптомами и осложнениями, связанными с разными системами организма, в том числе – с органом зрения.

Если пациенту поставлен диагноз сахарный диабет (1-2 типа), то первично он должен быть осмотрен офтальмологом при постановке диагноза. Дальнейшие осмотры зависят от стадии изменений органа зрения. Офтальмолог может приглашать на диагностику как раз в месяц, так и раз в 6 месяцев, но не реже одного раза в год.

Ухудшение зрения при диабете может быть диагностировано в течение 10 лет после постановки диагноза. Высокий уровень глюкозы в крови и повышенное артериальное давление разрушают сосуды сетчатки, провоцируя развитие диабетической ретинопатии, глаукомы и катаракты. Без лечения эти заболевания грозят слепотой.

"Диабетическая ретинопатия – специфичное позднее микрососудистое осложнение сахарного диабета. По данным статистики составляет 30% в общей доли осложнений при сахарном диабете. При этом заболевании высокий уровень длительно существующей гликемии изменяет структуру стенки кровеносных сосудов сетчатки глаза, делает их более проницаемыми", – отмечает заместитель главного врача Тюменского областного офтальмологического диспансера, врач-офтальмолог высшей категории Вероника Иванникова.

В начале заболевания пациент может не почувствовать ухудшения, явных симптомов. Но при поражении макулярной области возникают жалобы на затуманивание и снижение зрения, появление темного пятна перед глазом. Может появиться ощущение "завесы" и выпадения поля зрения.

В основе терапии лежит строгий регулярный контроль за уровнем глюкозы и гликированного гемоглобина в крови, артериального давления и уровня холестерина. В зависимости от стадии диабетической ретинопатии применяются разные методы лечения, это:

1. Медикаментозная терапия для укрепления сосудистой стенки и снижения ее проницаемости.

2. Лазерная коагуляция сетчатки — наиболее эффективный и надежный метод предупреждения развития заболевания.

3. Интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза.

4. Оперативное лечение тракционных отслоек сетчатки, возникающих при пролиферативной диабетической ретинопатии.