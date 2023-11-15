Пациенты с сахарным диабетом входят в зону риска по офтальмологическим заболеваниям

Сахарный диабет – это хроническое заболевание, связанное со сбоем в процессе усвоения глюкозы. Болезнь может сопровождаться неприятными симптомами и осложнениями, связанными с разными системами организма, в том числе – с органом зрения.
Если пациенту поставлен диагноз сахарный диабет (1-2 типа), то первично он должен быть осмотрен офтальмологом при постановке диагноза. Дальнейшие осмотры зависят от стадии изменений органа зрения. Офтальмолог может приглашать на диагностику как раз в месяц, так и раз в 6 месяцев, но не реже одного раза в год.
Ухудшение зрения при диабете может быть диагностировано в течение 10 лет после постановки диагноза. Высокий уровень глюкозы в крови и повышенное артериальное давление разрушают сосуды сетчатки, провоцируя развитие диабетической ретинопатии, глаукомы и катаракты. Без лечения эти заболевания грозят слепотой.
"Диабетическая ретинопатия – специфичное позднее микрососудистое осложнение сахарного диабета. По данным статистики составляет 30% в общей доли осложнений при сахарном диабете. При этом заболевании высокий уровень длительно существующей гликемии изменяет структуру стенки кровеносных сосудов сетчатки глаза, делает их более проницаемыми", – отмечает заместитель главного врача Тюменского областного офтальмологического диспансера, врач-офтальмолог высшей категории Вероника Иванникова.
В начале заболевания пациент может не почувствовать ухудшения, явных симптомов. Но при поражении макулярной области возникают жалобы на затуманивание и снижение зрения, появление темного пятна перед глазом. Может появиться ощущение "завесы" и выпадения поля зрения.
В основе терапии лежит строгий регулярный контроль за уровнем глюкозы и гликированного гемоглобина в крови, артериального давления и уровня холестерина. В зависимости от стадии диабетической ретинопатии применяются разные методы лечения, это:
1. Медикаментозная терапия для укрепления сосудистой стенки и снижения ее проницаемости.
2. Лазерная коагуляция сетчатки — наиболее эффективный и надежный метод предупреждения развития заболевания.
3. Интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза.
4. Оперативное лечение тракционных отслоек сетчатки, возникающих при пролиферативной диабетической ретинопатии.
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