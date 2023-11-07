Плюсовую температуру и дождь со снегом обещают тюменцам в ближайшие дни

В дневные часы около +2+3 °С, в ночные - до -3 °С обещают синоптики жителям Тюмени на этой неделе, осадки возможны в пятницу-воскресенье.
Во вторник, 7 ноября, днем +4°С, без осадков, переменная облачность.
В среду, 8 ноября, похолодает на два градуса, в остальном день будет похож по погоде на предыдущий.
В четверг, 9 ноября, пасмурно, около +2 °С, но без осадков.
В пятницу, 10 ноября, облачно, небольшой снег с дождем, днем +3°С.
В субботу, 11 ноября, пасмурно, снег с дождем разной интенсивности в течение всего суток. Днем +3°С, ночью около 0 °С.
Воскресенье, 12 ноября, преимущественно без осадков, пасмурно, днем около +2 °С, ночью около 0 °С.
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