Плюсовую температуру и дождь со снегом обещают тюменцам в ближайшие дни

В дневные часы около +2+3 °С, в ночные - до -3 °С обещают синоптики жителям Тюмени на этой неделе, осадки возможны в пятницу-воскресенье.

Во вторник, 7 ноября, днем +4°С, без осадков, переменная облачность.

В среду, 8 ноября, похолодает на два градуса, в остальном день будет похож по погоде на предыдущий.

В четверг, 9 ноября, пасмурно, около +2 °С, но без осадков.

В пятницу, 10 ноября, облачно, небольшой снег с дождем, днем +3°С.

В субботу, 11 ноября, пасмурно, снег с дождем разной интенсивности в течение всего суток. Днем +3°С, ночью около 0 °С.

Воскресенье, 12 ноября, преимущественно без осадков, пасмурно, днем около +2 °С, ночью около 0 °С.