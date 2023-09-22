Правильное питание укрепит иммунитет в период осеннего подъема заболеваемости

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

С наступлением осени мы начинаем перестраиваться на новый режим, это касается и питания. В это время года следует обращать внимание на то, чтобы организм получил достаточно витаминов и микроэлементов. Сезонные атаки вирусов, снижение количества солнечных дней и подготовка к зиме требуют больших затрат сил и энергии. А значит, самое время позаботиться о своем иммунитете и задуматься о пересмотре пищевых привычек.

Роспотребнадзор дает рекомендации по питанию осени. Обязательно следует включать в рацион овощи с огорода, ведь свежий урожай – просто кладезь витаминов, минералов и ценной клетчатки. Также следует увеличить количество молочной и кисломолочной продукции.

Как отмечают специалисты, молочные и кисломолочные продукты - важная часть осеннего рациона. Они содержат много белка, аминокислот, витаминов A, D, B12, калия, фосфора и кальция. При регулярном употреблении молока повышается иммунитет, улучшается память и настроение, увеличивается продолжительность жизни. Полезно пить молоко при простудных заболеваниях. Кефир улучшает обмен веществ. А в сливочном масле содержатся ненасыщенные жиры, которые поддерживают эластичность и тонус сосудов, а также защищают легкие.

Альтернатива – натуральная ряженка с нежным карамельным вкусом, она содержит бактерии, которые помогают расщеплять пищу и улучшают ее усваивание, активизируют иммунную защиту организма, усиливая его сопротивляемость по отношению к болезнетворным микроорганизмам.

Классический творог помогает в снижении веса, снижает уровень "плохого" холестерина, уменьшая риск возникновения гипертонии, а содержащиеся в продукте микроэлементы помогают наладить сон и снизить уровень стресса. Полезные бактерии в составе подавляют развитие патогенной микрофлоры, что помогает стабилизировать пищеварение.

Отличным перекусом в течение дня является питьевой йогурт. Он содержит гораздо меньшее количество лактозы, чем в молоке, и потому его могут употреблять в пищу люди, которые не могут пить обычное молоко из-за непереносимости лактозы. Этот напиток улучшает работу желудочно-кишечного тракта и микрофлору кишечника, способствует наилучшему усвоению полезных микроэлементов (кальция и др.), повышает иммунитет и помогает восстановить слизистую оболочку кишечника после кишечных инфекций или приёма антибиотиков.

"Польза этих продуктов доказана многочисленными исследованиями. Важное условие – это натуральный состав, соблюдение технологий. Молочные продукты должны быть изготовлены из натурального молока без консервантов и химии. В Тюмени также разработана специальная оздоровительная линейка "Живи ЗдорОво!", эти кисломолочные напитки оснащены специальными добавками, полезными бактериями и витаминами, которые оказывают целебное действие на иммунную систему. Они подходят для профилактики заболеваний системы пищеварения, укрепления защитных сил и сопротивляемости организма", - прокомментировала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Так, в начале 2023 года местный производитель совместно с экспертами Тюменского государственного медицинского университета провели клинические исследования по оценке воздействия на организм кисломолочных продуктов. Для участия в исследовании были отобраны случайным образом 20 добровольцев в возрасте от 34 до 74 лет. Практически все они указали, что имеют одно и более хронических заболеваний, периодически испытывают те или иные проблемы с пищеварением. В течение четырех месяцев они употребляли по одному продукту (ацидофилин несладкий, биопростокваша, ацидофилин сладкий и наринэ) и сдавали промежуточные анализы.

"Результаты показали, что регулярный прием кисломолочных напитков ТМ "Живи ЗдорОво!" в дозировке 450 мл ежедневно положительно влияет на уровень сахара крови и способствует поддержанию нормального уровня холестерина и мочевой кислоты крови, способствует уменьшению жалоб со стороны органов ЖКТ, улучшению общего самочувствия, повышению работоспособности", - сообщила доцент кафедры терапии ТюмГМУ, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Федосеева.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.