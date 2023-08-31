Меню для отличной учебы: чем кормить первоклассника?

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

С началом учебного года для первоклассников меняется весь образ жизни: распорядок дня, количество нагрузок, режим питания. При этом от рациона и качества пищи зависит многое: самочувствие, настроение, умственная и физическая активность. Пользу детскому организму принесет сбалансированное меню, обязательным элементом которого является молочная продукция.

Сытый и довольный ученик гораздо активнее включится в образовательный процесс и будет готов ко всем школьным нагрузкам. В рационе должно быть оптимальное количество белков, жиров и углеводов, необходимых аминокислот, витаминов и минералов, при этом питание должно быть вкусным, чтобы приём пищи приносил ребёнку радость, а не мучение и отвращение.

Компания "Золотые луга" производит молочную и кисломолочную продукцию из натурального сырья, без консервантов, искусственных добавок и увеличителей срока годности. Такие продукты принесут максимальную пользу детскому организму, если нет противопоказаний и особенностей диеты. В день рекомендуется употреблять 3-4 порции молочных продуктов. Каких и когда – выбор большой: от классических молочных продуктов (творог, кефир, сыр ТМ "Золотые луга") до кисломолочных напитков оздоровительной линейки "Живи ЗдорОво!" и питьевых йогуртов с любимыми вкусами.

Полноценный завтрак обязателен для детей любого возраста. Тем более первоклассник – вчерашний детсадовец – привык к определенному рациону питания. Несмотря на то, что ученикам начальной школы положен бесплатный горячий завтрак, отказываться от утреннего приёма пищи дома не следует. Белок для завтрака лучше выбрать быстроусвояемый: молоко, творог, йогурт, яйца, а порция овощей или фруктов дополнит полезное меню. Можно приготовить омлет, творожную запеканку или молочную кашу, из напитков – какао или некрепкий чай. Чтобы каша стала вкуснее, добавьте в нее свежие или сушеные фрукты, орехи, какао, кусочки шоколада.

Детям младшего школьного возраста можно дать с собой и второй завтрак: например, питьевой йогурт, ряженку с гранолой "Золотые луга" или сэндвич с сыром. Чтобы ребенок не стеснялся перекусывать в школе, обсудите этот процесс заранее, вместе выберите стильный ланч-бокс, который станет еще и любимым аксессуаром.

Обед – наиболее полноценный прием пищи за день. Здесь стоит ориентироваться на предпочтения школьника: готовить супы, горячие блюда, мясо, рыбу, овощи, салаты. Если у ребёнка нет избыточной массы тела и не нарушен углеводный обмен, то сладости допустимы в небольшом количестве, тем более они способствуют правильной работе мозга. Однако не стоит злоупотреблять шоколадом, сладкими напитками и соками.

Если перерывы между основными приёмами пищи составляют более трёх-четырёх часов, то разумно включить перекусы. Один из них – полдник. Йогурт "Золотые луга" со вкусом вишни или клубники, сладкий ацидофилин "Живи ЗдорОво!" с печеньем, сырники, творог со сметанкой помогут пополнить запас сил перед выполнением домашнего задания или после кружка.

Пища на ужин должна быть не тяжелой и легко усваиваться. Завершить день приятно стаканом тёплого молока или любимого кисломолочного напитка: ряженки, кефира, наринэ, биопростокваши.

Помните, что у ребенка никогда не сформируются правильные пищевые навыки, если родители и другие члены семьи не соблюдают режим питания, увлекаются фастфудом и вредными перекусами. Покажите своему первокласснику пример и делайте сами так, как надо: ешьте за обеденным столом, не приносите в дом вредную еду, устраивайте полезные перекусы и вместе выбирайте и покупайте любимые молочные продукты.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.