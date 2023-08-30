Гимнастика, свежий воздух и своевременные визиты к офтальмологу помогут сохранить зрение школьника в течение учебного года

Фото Областного офтальмологического диспансера

Близится начало нового учебного года. 7 лет является обязательным возрастом для профилактического обследования у офтальмолога. Если нет других рекомендаций, необходимо проводить профилактические осмотры в 10, 13, 15, 16 и 17 лет.

"За последнее десятилетие значительно возросло число детей с заболеваниями зрительной системы: близорукостью, астигматизмом, косоглазием. Раньше миопию впервые выявляли в школьном возрасте, теперь она встречается у совсем маленьких детей. В течение года в наш диспансер обращаются более 20 000 детей до 18 лет, большинство из них это пациенты с уже выявленными заболеваниями по направлению из поликлиник", - отмечает главный врач Тюменского областного офтальмологического диспансера, офтальмохирург, главный внештатный врач-офтальмолог г. Тюмени и Тюменского района Леонид Протопопов.

Многие болезни проще предупредить, чем лечить. Важно вовлечение в процесс самих юных пациентов и их родителей:

- При обучении и работе с гаджетами соблюдайте простое и известное правило "20-20-20": каждые 20 минут делайте паузу на 20 секунд, чтобы отвести глаза и посмотреть на предмет, который находится на расстоянии 20 футов (это около 6 метров).

- Проводите на свежем воздухе не менее 90 минут в день.

- Ежедневно выполняйте гимнастику для глаз. Офтальмологи разработали яркий и красочный "Дневник гимнастики для глаз". Скачать можно на сайте Тюменского областного офтальмологического диспансера.