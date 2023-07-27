В яслях KIDODO уделяют особое внимание здоровью малышей

Фото: группа компаний "Ступеньки"

В тюменских частных детских садах KIDODO внедрены здоровьесберегающие технологии. Пристальное внимание уделяется здоровью самых маленьких детей, от 1 года — воспитанников ясельных групп.

Несмотря на то, что в организме ребёнка иммунитет формируется только к 3 годам, и болезни неизбежны, детский сад создал условия для минимизации факторов риска инфекций, укрепления защитных сил юного организма и обучения малышей правилам гигиены.

Количество детей в группах ограничено и не превышает 20 человек. Утром их осматривает врач-педиатр на наличие симптомов ОРВИ. Доктор измеряет температуру, осматривает кожные покровы и горло ребенка. При подозрении на начинающуюся простуду малыш отправляется домой.

В помещениях поддерживаются комфортные температура и влажность воздуха. Рециркуляторы очищают воздух от вредных микроорганизмов, а увлажнители даже в сухой отопительный сезон создают благоприятный микроклимат для детей и взрослых.

Вся еда в KIDODO готовится на собственных кухнях профессиональными поварами от надёжных поставщиков. Меню сбалансировано, соответствует не только возрасту ребёнка, но и его аллергостатусу. Малышам ясельных групп помогают кушать и при необходимости допаивают из бутылочки заботливые воспитатели.

В филиале детского сада KIDODO на ул. Богдановича, 16 есть своя соляная пещера. Галотерапия оказывает мощное оздоравливающе действие на все системы детского организма и очищают органы дыхания от вирусов, бактерий и аллергенов, предотвращая болезнетворное влияние. Посещение соляной пещеры входит в абонемент посещения детского сада.

На детское здоровье также положительно влияют режим дня, физическая активность и ежедневные зарядки, закаливание, благоприятная эмоциональная атмосфера, регулярные прогулки, игрушки из безопасных материалов — всё это есть в KIDODO!

Убедиться в этом можно в ходе экскурсии. Занять место в ясельной группе можно на сайте и по телефону 500-908.