Как правильно разместить кондиционер на фасаде дома?

Фото АО "ТДСК"

Вопрос приобретения кондиционера становится особенно актуален летом – ведь именно в это время года в нем особо нуждаются жители многоэтажных домов. Сейчас кондиционер имеется практически в каждой городской квартире, но мало кто задумывается о последствиях несогласованного места размещения внешнего блока кондиционера на фасаде многоэтажки.

Климатические аппараты на фасаде дома уже давно никого не удивляют, однако их расположение не всегда вписывается в эстетический облик здания. Чаще всего это относится к домам старого фонда.

Управление гражданского проектирования Тюменской домостроительной компании в ходе разработки проекта на строительство нового дома сразу продумывает вопрос размещения внешних блоков кондиционеров на фасаде домов, указывая данную информацию в паспорте фасада дома. Любой собственник квартиры может обратиться в Управляющую компанию, которая обслуживает дом, и получить чертежи фасадов дома, на которых графически указано место для размещения внешних блоков кондиционеров. Монтаж в другом месте требует согласования!

Чем грозит размещение кондиционерного оборудования в несогласованном месте?

· разбирательствами с управляющей компанией;

· конфликтами с бдительными соседями;

· затратами на демонтаж кондиционера;

· не исключены судебные иски.

Фасад многоэтажного дома является ограждающей несущей конструкцией, поэтому это общая собственность всех собственников помещений в доме. Из-за несанкционированного размещения кондиционера возможно повреждение фасадов либо причинение другого вреда общему имуществу и здоровью людей. Как правило, виновника в порче общедомового имущества обязывают демонтировать оборудование и привести поврежденный участок фасада дома в исходное состояние. Чтобы установка кондиционера не обернулась для вас головной болью, лучше его установить в предусмотренном проектной документацией месте.

А если вам требуется установка кондиционерного оборудования дополнительно, то рекомендуем не забывать о необходимости согласования желаемого местоположения кондиционера, и начинать с проектной организации, которая разрабатывала проект на дом.